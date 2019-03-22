Güder'den 'Hizmetlerimiz Katlanarak Artacak' Vurgusu

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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, "AK Parti hükümetleri bugün birçok yeniliklere imza attı. Bununla birlikte yerel yönetimlerde çok güzel icraat ve hizmetleri gerçekleştirdi. Bundan sonrada yaparsa, AK Parti yapar. Bunun için 31 Mart'ta seçimde sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz katlanarak devam edecek" dedi.Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, seçim çalışmaları kapsamında Cezmi Kartay Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Malatya'daki temasları kapsamında Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü ziyaret eden Güder, Down Sendromlu çocuklar için düzenlenen etkinliğe katılarak, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.Çalışmaları kapsamında daha sonra Bilimin Işığında Birlik Kooperatifini ziyaret eden Güder, buradaki konuşmasında, "Aynı bayrak altıdayız, aynı vatanı paylaşıyoruz, aynı millete mensubuz, aynı devlette yaşıyoruz. O zaman mesele yok, gerisi teferruattır. Bizleri ayrıştırmak, birbirimize uzaklaştırmak için öyle gayretler sarf ettiler. Biz ülkemizde, Battalgazi'mizde bir araya geleceğiz. Biz bir, beraber, iri, diri olacağız. Eski Malatya'da bu ahengi yakaladınız. Bizde bundan sonra Eski Malatya'da yakaladığımız bu ahenkle birlik ve beraberliği sağlamak zorundayız. Biz, hiçbir ideolojisinin fanatiği olmadık, olmayacağız. Hangi ideoloji olursa olsun her inanca, düşünceye, mezhebe saygı duyacağız. Bunları kendi değerlerimiz olarak kabul edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 31 Mart'taki seçimde sandıktan güçlü bir şekilde çıkmak istediklerini dile getiren Güder, "Sandıktan ne kadar güçlü çıkarsak elimiz ve dilimiz o kadar güçlü olur. Dolayısıyla da kendi bölgemize daha iyi hizmet yaparız. Elimizin güçlü olmasını istememizin sebebi, milletimize hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Ferhadiye ve Hamidiye Mahalleleri tarafından düzenlenen ortak mahalle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.Meşale ve konfetilerle karşılanan Güder, mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, "AK Parti hükümetleri bugün birçok yeniliklere imza attı. Bununla birlikte yerel yönetimlerde çok güzel icraat ve hizmetleri gerçekleştirdi. Bundan sonrada yaparsa, AK Parti yapar. Bunun için 31 Mart'ta seçimde sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimiz katlanarak devam edecek" diye konuştu. - MALATYA