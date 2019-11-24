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Güder'den, öğretmenine sürpriz ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, kendisini okutan emekli ilkokul öğretmeni Hamza Aşıcı'ya 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

24.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:01Güder'den, öğretmenine sürpriz ziyaret
Belediye Başkanı Osman Güder, kendisini okutan emekli ilkokul öğretmeni Hamza Aşıcı'ya 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 1974 yılında Yaka ilkokulunda öğretmeni olan Hamza Aşıcı'yı evinde ziyaret etti. Yıllar sonra öğrencisini karşısında gören emekli öğretmen, büyük mutluluk yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette ilkokul öğretmeninin elini öperek gününü kutlayan Başkan Güder, öğretmenlik mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu belirtti.

Eski öğrencisini karşısında gören emekli öğretmen Hamza Aşıcı, gözyaşlarını tutamadı. Eski Malatya'da bir süre öğretmenlik yaptığını ifade eden Aşıcı, "Orada bizim arazimiz de vardı. O dönemler Orduzu'dan Eski Malatya'ya mesleğimi icra etmek için yaya olarak gidip geliyordum. O yıllarda eğitim görmek için çok uzak yerlerden gelenler de vardı. O dönemde Yaka köyünde oturan öğrencilerden çok dışarıdan gelen öğrenciler vardı. Ama bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Okuttuğum öğrencilere sadece eğitim vermiyorduk. Eğitim vermenin yanı sıra eksiklerini gidermeye çalışırdık. Üzerinden çok zaman geçmesine rağmen öğrencilerimiz sağ olsun her zaman halimizi hatırımızı sormak için bizi ziyaret ediyorlar. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder evladımızda sağ olsun 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla bizi ziyaret etti. Bu ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etti. Onunla gurur duyuyorum. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah kendisinin Malatya'ya çok büyük hizmetleri olur. Önemli olan çocukları yetiştirmek ve geliştirmektir. Ne mutlu bizlere ki çocuklarımızın öğrencilerimizin eğitimlerinde söz söylemişiz. Öğrencime bu ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Görevinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutlayan Başkan Güder ise o dönemler okumanın da zorluğuna dikkat çekerek, "Eskiden kış mevsimi çok çetin geçiyordu. Bizler o zamanda eğitimimiz için çok cefa çektik. Kıymetli hocama çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Bize çok emekleri geçti. Bize öğretmenden ziyade bir baba gibiydi. Kıymetli hocamdan Allah razı olsun. Allah İman, sağlık ve huzur nasip etsin. Hocam yetiştirdiği evlatlar olsun, öğrenciler olsun taktire şayan ve örnek öğretmenlerimiz arasındadır. Köy halkı hocamı her zaman bağrına basıyordu. Oda bizleri bağrına basıyordu. Kendisine tekrardan teşekkürü bir borç biliyorum. 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyorum. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" diye konuştu.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eski ilkokul öğretmenine çiçek ve Malatyaspor forması takdim etti. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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