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Güdül Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Güdül Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tüm resmi kurum binalarında dezenfekte çalışması yaptı.

Güdül Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
02.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:00
Güdül Belediyesi ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından tüm resmi kurum binalarında dezenfekte çalışması yaptı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik işleri ekiplerinin dezenfekte, ilaçlama çalışmasında bulundukları belirtildi.
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bu konuda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçede dezenfekte edilmedik, ilaçlanmadık yer bırakmadıklarını söyledi.
Yalçın, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz gerçekten çok başarılı bir çalışma sergiliyorlar. Bu anlamda tüm çarşı içerisi olmak üzere dezenfekte çalışmasını sürdürüyorlar. Dün ve bugün de ilçedeki tüm resmi kurum binaları dezenfekte edildi. Çarşının muhtelif köşelerine dezenfektan maddesi koyduk ve vatandaşın, buralarda ellerini dezenfekte etmesine imkan sağladık. Ayrıca, tüm resmi kuru binalarının girişlerine de Dezenfektan maddesi yerleştirdik."

Kaynak: AA

Etiketler: Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel, Haber

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