Güdül Belediyesinden, mahallelere minibüs seferi

Güdül Belediyesinin, ilçede pazarın kurulduğu pazartesi günleri için mahallelere minibüs seferi başlattığı bildirildi. Güncel Kaynak: AA
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri üzerine minübüs seferi düzenlenmesi konusunda çalışma yaptıklarını aktardı.
Yalçın, "Belediyemiz bünyesinde 8 minibüs, ilçenin pazarının olduğu pazartesi günü sabah 08.00'den itibaren mahallelerden ilçe merkezine; saat 12.00'den itibaren de mahallere, mahalle sakinlerini taşımaktadır." dedi.
Mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Yalçın'a hizmet dolayısıyla teşekkür etti.