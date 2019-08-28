Güdül Belediyesinden, mahallelere minibüs seferi

Güdül Belediyesinin, ilçede pazarın kurulduğu pazartesi günleri için mahallelere minibüs seferi başlattığı bildirildi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların talepleri üzerine minübüs seferi düzenlenmesi konusunda çalışma yaptıklarını aktardı.

Yalçın, "Belediyemiz bünyesinde 8 minibüs, ilçenin pazarının olduğu pazartesi günü sabah 08.00'den itibaren mahallelerden ilçe merkezine; saat 12.00'den itibaren de mahallere, mahalle sakinlerini taşımaktadır." dedi.

Mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Yalçın'a hizmet dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA