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Güdül Belediyesinden yol çalışmaları

Güdül Belediyesince, ilçedeki mahallelerde 60 bin metrekare kilitli parke taşı döşandi.

29.08.2019 19:30 Güdül Belediyesinden yol çalışmaları
Güdül Belediyesince, ilçedeki mahallelerde 60 bin metrekare kilitli parke taşı döşandi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, önceliklerinin vatandaş olduğunu söyledi.
Yalçın, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkez başta olmak üzere mahallelerde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladıklarını aktardı.
"Hiçbir muhtarımızın talebini geri çevirmiyoruz. Tüm hizmetlerimiz vatandaş odaklı olarak sürüyor. Bu yaz tam 60 bin metrekare kilitli parka taşı döşedik. Tarihi geçmişiyle Güdül ilçemize yakışan hizmetleri yapmaya devam ediyoruz." diyen Yalçın, belediye hizmet binasının yapımının yakında tamamlanacağını kaydetti.
Yalçın, belediye hizmet binasının tamamlanmasıyla tüm birimlerin aşnı çatı altında toplanacağını ve vatandaşa hizmet sunulacağını dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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