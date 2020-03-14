Güdül'de dezenfeksiyon çalışması yapıldı
Güdül ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
14.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:24
Güdül ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde ilaçlama çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.
Çalışmanın, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yapıldığını belirten Yalçın,"Kamu kurumları, camiler, tuvaletler ve kıraathaneler ilaçlanıyor. Okullardaki ilaçlamamızı dün tamamladık." dedi.
Yalçın, bugün de toplu taşıma araçlarında ilaçlama yapılacağını kaydetti.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde ilaçlama çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.
Çalışmanın, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde yapıldığını belirten Yalçın,"Kamu kurumları, camiler, tuvaletler ve kıraathaneler ilaçlanıyor. Okullardaki ilaçlamamızı dün tamamladık." dedi.
Yalçın, bugün de toplu taşıma araçlarında ilaçlama yapılacağını kaydetti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel
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