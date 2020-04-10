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Güdül'de genel dezenfekte çalışması yapıldı

Güdül ilçesinde, genel dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.

10.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:36
Güdül'de genel dezenfekte çalışması yapıldı
Güdül ilçesinde, genel dezenfekte çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde bugün itibariyle üçüncü kez dezenfekte çalışmasında bulunduklarını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını aktaran Yalçın, çalışmaların ciddiyetle yürütüldüğünü kaydetti.
Zorunluluk dışında Güdüllülerin evden çıkmamalarını isteyen Yalçın, şöyle dedi:
"Kaymakamlığımızın gerek belediyemizin, gerek emniyet, jandarma teşkilatımız, oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları sayesinde, her ihtiyaç karşılanıyor. Bizlere de ulaşıyorlar. Sorunlarını dinliyoruz ve yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel
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