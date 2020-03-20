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Güdül'de ipek böcekçiliği için dut fidanı dikildi

Ankara'nın Güdül ilçesinde, ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi için dut fidanı dikildi.

20.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:16
Güdül'de ipek böcekçiliği için dut fidanı dikildi
Ankara 'nın Güdül ilçesinde, ipek böcekçiliğinin geliştirilmesi için dut fidanı dikildi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ın katıldığı fidan dikiminde, Boyalı Mahallesi muhtarı Bahriye Süver ile köylüler de hazır bulundu.
Yalçın, ek gelir kapısı oluşturmak üzere ve mahalle halkından gelen istek doğrultusunda, fidan dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Halktan gelen istek ve taleplere her zaman olumlu baktıklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Boyalı Mahallemizde ipek böcekçiliği projesi kapsamında çalışmada bulunduk. Önce fidanların dikileceği alanı belirledik ve dut fidanlarını temin ederek, bugün mahallede, vatandaşların katılımıyla diktik. Bu mahallemizde ipek böcekçiliğini geliştireceğiz. Bunda mahalle sakinleri de iddialı. Daha çok dut fidanı dikerek bu işi sürdüreceğiz."
Muhtarı Bahriye Süver, bu projede İlçe Tarım Müdürlüğünün kendilerine destek verdiğini ve projeyi mahallelerinde yaygınlaştırmak ve kadınlara iş imkanı sağlamak üzere çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.
Öte yandan mahalledeki çocuk parkına da belediye tarafından temin edilen 70 çam fidanı dikildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Muzaffer Yalçın, Ankara, Güdül, Güncel

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