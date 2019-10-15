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Güdül'de kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı Güdül Şubesince, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

15.10.2019 18:42Güdül'de kan bağışı kampanyası
Türk Kızılayı Güdül Şubesince, kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi binasında gerçekleştirilen ve Güdül Kaymakamı Doğan Dinç'in de destek verdiği kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kızılay Güdül Temsilcisi Nafız Özyılmaz yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 3 ayda bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.



Düzenlenen kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Özyılmaz, "Kan bağışını önemsiyoruz. Her 3 ayda bir kampanya düzenlemeye devam edeceğiz. Kan bağışında bulunanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Türk Kızılayı, Kızılay, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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