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Güdül'de piknik alanları ve çay kenarlarına giden yollar kapatıldı

Ankara'nın Güdül Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında piknik alanları ve çay kenarlarına giden yolları kapattı.

12.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:12
Güdül'de piknik alanları ve çay kenarlarına giden yollar kapatıldı
Ankara 'nın Güdül Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında piknik alanları ve çay kenarlarına giden yolları kapattı.
Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, cuma günü başlattıkları çalışma ile Kirmir çayı kenarlarına giriş yolları, Yeşilöz piknik ve mesire alanı, Sorkun mesire alanı ve İnönü mağaralar bölgesi piknik ve mesire yerlerine girişi kapattıklarını belirtti.
Söz konusu yerlerin jandarma ekiplerinin denetim ve kontrolünde bulunduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Belediye olarak resmi kuruların önlerine, müsait olan alanlara dezenfektan maddesi koydurduk. Buralarda çalışanların, içeriye girerken ellerini dezenfekte etmesini sağlamaya çalışacağız. Bunu kapalı pazar yeri girişine de koydurduk."

Kaynak: AA

Etiketler: Muzaffer Yalçın, Ankara, Güdül, Güncel
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