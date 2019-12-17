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Güdül'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri için güzergah belirlendi

Güdül ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.

17.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:22Güdül'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri için güzergah belirlendi
ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları yeniden belirlendi.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6, 20 ve 26. maddeleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi gereğince, oluru ile belirlenen toplanma yeri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları gözden geçirilerek, yeniden düzenlendi.
Buna göre ilçede toplanma yeri olarak, Leblebiciler Sokaktaki 500 metrekarelik alan, yürüyüş güzergahı olarak da toplanma yerinden Leblebiciler Sokak'ı takiben Cumhuriyet Meydanı arasında kalan, yaklaşık 500 metrekarelik güzergah belirlendi.
Toplantı alanı olarak Atatürk Caddesi, Leblebiciler Sokak, Özbaş Sokak, Albayrak Sokak ve Gençlik Caddesinin kesiştiği Cumhuriyet Meydanındaki yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan tespit edildi.
Afiş ve pankart asma yeri olarak ise, pazar alanı ve çevresi, Cumhuriyet Meydanı ve çevresi seçildi.

Cumhuriyet Meydanı, Kaymakamlık, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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