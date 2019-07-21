Haberler» Güncel» Haber

Güdül'de trafik kazası: 1 ölü

Ankara'nın Güdül ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.

21.07.2019 13:03 Güdül
Ankara'nın Güdül ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Bahriye Süer'in kullandığı 06 FZ 2696 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Boyalı Göleti'ne savruldu.
Kazada Süer, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkmayı başardı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta bulunan Havva Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Süer ise Güdül Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Ankara, Güdül, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:14   Aydın'da şüpheli ölüm
14:13   Başkan Kayda, Almanya'daki 'Vatandaşlık Fuarı'na katıldı
14:12   AK Parti Milletvekili Taşkın'dan ziyaret
14:11   İzine 150 yıl sonra tekrar rastlanan bitki için özel çalışma
14:11   İSTANBUL- BU DONDURMANIN BİR TOPU 100 LİRA
14:10   Eljif Elmas'tan veda mesajı!
14:09   Alabora olan kayıkta kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı