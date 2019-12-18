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Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi

Ankara'nın Güdül ilçesinde Belediye tarafından "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi.

18.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:46Güdül ilçesinde
'nın ilçesinde Belediye tarafından "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi.
İlçenin sağlık eğitim merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Tolga Yıldırım katıldı.
Doç. Dr. Tolga Yıldırım, tuzun sağlığa etkilerini anlatırken, tuzdan uzun durulmasının sağlık açısından önemli olduğunu, tuzsuz, ya da tuzu az yemekler yeme alışkanlığının kazanılması gerektiğini aktardı.
Seminere, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, vatandaşlar, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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