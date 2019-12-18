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Güdül Kaymakamı Dinç, mahallelerde toplantılar başlattı

Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, mahalle ziyaretleri kapsamında toplantılar düzenleyerek, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor.

18.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:54Güdül Kaymakamı Dinç, mahallelerde toplantılar başlattı
Kaymakamı Doğan Dinç, mahalle ziyaretleri kapsamında toplantılar düzenleyerek, mahallelinin sorunlarını yerinde dinliyor.
Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katılırken, birçok kurum amiri de toplantıda hazır bulundu.
Dinç ve Yalçın, birlikte mahalle muhtarı Yurdakul'dan ve azalardan bilgi alırken, muhtar şimdiye kadar verilen hizmetler dolayısıyla teşekkürlerini sundu.
Kaymakam Doğan Dinç, mahalle ziyaretlerinde sorunları ve istekleri bire bir yerinde alarak, çözüm yolları aradıklarını söyledi.
Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da "Mahallelerimizde bulunan sorunları belediye olarak bir rapor halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirdik. Mahallelerimizde yapılacak birçok çalışmanın önümüzdeki yıl yapılarak hizmete alınması planlanmıştır." dedi.

Muzaffer Yalçın, Akçakese, Seyhan, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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