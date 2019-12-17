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Güdül Kaymakamı Dinç'ten, Güneyce Mahallesine ziyaret

Güdül Kaymakamı Doğan Dinç, Güneyce Mahallesini ziyaret etti.

17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:58Güdül Kaymakamı Dinç'ten, Güneyce Mahallesine ziyaret
Kaymakamı Doğan Dinç, Mahallesini ziyaret etti.
Kaymakam Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ve Belediye iş birliğiyle yapılan yöresel ürünler pazarında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yalçın, Güneyce Mahallesinde her türlü sebze yetiştirildiğini belirterek, "Özellikle domates, biber, patlıcan gibi sebzeler daha çoğunlukta yetiştirilmektedir. Bu nedenle çiftçilerimiz direk tarladan halka satış noktası olarak burada, yerel ve yöresel ürün pazarı oluşturacağız. Bu çalışma kısa süre içinde tamamlanacak." dedi.

Muzaffer Yalçın, Kaymakamlık, Güneyce, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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