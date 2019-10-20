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Güdül'ün "sakin şehir" olma hedefi

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin sakin şehir listesine alınması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

20.10.2019 15:24Güdül'ün
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçenin sakin şehir listesine alınması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.
Yalçın, yaptığı açıklamada, ilçe turizmine önemli katkı sağlayacak "sakin şehir" listesine kabul için yoğun çaba sarf ettiklerini aktararak, "Bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Müracaatımızla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunduk." dedi.
Yalçın, Türkiye Cittaslow Koordinatörü olan Soyer'den 24 Ekim'de Köyceğiz'de yapılacak toplantıda konuyla ilgili destek sözü aldıklarını aktardı.

Muzaffer Yalçın, Güdül, Güncel

Kaynak: AA

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