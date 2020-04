GÜİD'den sübvansiyonlu kredi talebi

Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, Covid-19 virüsü ile mücadele edilirken tarım sürdürülebilirliğini çok önemli bir hale geldiğini belirterek, gübre üretimi yapan firmalara sektörün daha iyi hale getirilebilmesi için sübvansiyonlu kredi verilmesi gerektiğini söyledi.GÜİD Başkanı Metin Güneş, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) mücadeleye ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Covid-19 virüsü ile mücadelede tarımın sürdürülebilirliğini önemine değinen Güneş, "Tarım milli ekonominin temelidir. Tarım olmazsa gıda olmaz. Ülkemiz gerek iklim gerek ürün çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Her ürünü en iyi kalitede yetiştirecek teknolojik imkanlara sahip olmakla birlikte bunu en iyi şekilde değerlendirecek bilgi birikimine de sahip bir ülke olmanın gururunu taşıyoruz." dedi."Üzerimize düşeni yapacağız"GÜİD'in ülkede gübre sektörünün temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Güneş, yaşanılan olumsuz süreçte Tarım ve Orman Bakanlığım önderliğinde tarımsal üretimde aksama olmadan var gücüyle çalışacaklarını söyledi. Yapacakları çalışmalar hakkında bilgi paylaşan Güneş, konuşmasını söyle sürdürdü:Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği ekim, dikim, gübreleme, sulama, ilaçlama, çapalama bakım vb. faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi, çiftçilerin veya tarım işçilerinin, işletmelere ( tarla, sera vb.) alınan tedbirler çerçevesinde kolaylıkla erişimlerine yönelik çalışmaların yürütülmesi, gübre, tohum, ilaç vb tarımsal girdilere erişim veya dağıtımın herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde planlanması, kullanımı artan gübrelerin sevk ve tedarikinde sorun olmaması, tarım işçilerinin hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminde aksaklık yaşanmaması, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri ve barınma koşullarının düzenlenmesi, hususlarında dernek olarak doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olduğumuz konularda üstümüze düşeni yapacağız. GÜİD üyeleri olarak insan sağlığının en önde tutarak, devletimizin Covid-19 virüsü kapsamında aldığı tüm önlemleri titizlikle alarak çalışıyoruz. Tarımsal üretimin devamlılığı dışında evde kalmaya özen gösteriyoruz.""Bürokratik işlerin kolaylaştırılması, tedarik ve dağıtım sistemin işleyişini kolaylaştıracaktır."Gübre üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları olarak bazı taleplerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Güneş, "Sorunları arazide tespit edip çözüm önerileri sunacak ziraat mühendislerimizin ve tarım danışmanlarının reçetelerini yazabilmeleri için arazilere ulaşmasında kolaylık sağlanması, gümrüklere gelen tarımsal hammaddelerin millileşmesinde gerek personel azlığı gerek TSE'nin numune almasının belirli günlerde olması nedeniyle yaşanan gecikmelerin önüne geçmek için tarımsal ürün girişlerinde kolaylık sağlanması, tedarik zincirinde aksama olmaması önem arz eden konulardır. Çiftçilerimiz ile birlikte tarımsal üretimin tedariğini sağlayan firmalara üretime devam kredisi ve tarımsal işletmelere de KGF benzeri krediler ile ziraat bankasınca verilen son kararnamede olmayan organik gübre üreticilerine verilen kredinin kapsamının tüm gübre üreticileri olarak değiştirilerek sübvansiyonlu kredi olarak Ziraat Bankası tarafından organik gübre üreticilerine verilen destek, Cumhurbaşkanlığının son kararnamesinde yer almamıştır. Her türlü gübre üretimini ülkemizde yapan firmalara ithalata dayalı bu sektörü daha iyiye getirebilmek için mutlaka sübvansiyonlu kredinin organik veya kimyasal gübre üreticilerine verilmesinin önü açılmalıdır. Gübre sektörünün paydaşları olarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza bildirdiğimiz bürokratik işlerin kolaylaştırılması da tedarik ve dağıtım sistemin işleyişini kolaylaştıracaktır.Gübre, tarımsal üretimin en önemli girdisidir. Gübreleme olmazsa verim ve kalite olmaz. 4D gübreleme esasına göre doğru zamanda, doğru gübreyi, doğru miktarda, doğru yere uygulamak zorundayız. Biz bitkileri besleyeceğiz, verimli kaliteli ürünler elde edeceğiz ki gıda krizi yaşamayacağız. Son derece verimli vatan topraklarımızda tarımsal planlamaların iyi yapılması neticesinde kimseye ihtiyaç duymadan biz bize yeteriz." diye konuştu.Güneş, GÜİD olarak yaşanan süreçte döviz baskısı dışında hiçbir ürüne zam yapmadan ve fırsatçılığa izin vermeden tarımsal üretimin artması konusunda her türlü fedakarlığı yapacaklarını kaydedip, "Devletimizin uygun gördüğü birimler, kurullar ve alanlarda yardıma ve desteğe hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yaşanan sürecin en kısa sürede atlatılmasını temenni eder, sağlık çalışanlarımıza ve tarımsal sürecin neferleri olan çiftçilerimiz başta olmak üzere emek veren, fedakarlık yapan herkese minnet ve şükranlarımızı sunarız.Tarımsal üretimde her konuda en iyi olabilmek için hiçbir engelimiz bulunmamaktadır." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA