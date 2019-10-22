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Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı alyans takmaya başladı

Her yaptığıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, yakın arkadaşının YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma'nın parmağındaki alyansı akıllara "Evleniyor mu?" sorusunu getirdi.

22.10.2019 08:38

Şeyma Subaşı, Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalı üzerinden yayın yaptığı programına konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia ile samimi pozlarını paylaşan Subaşı'nın parmağındaki alyans dikkat çekti.

ALYANSI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yıllarca aşk yaşayan ve Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı, 15 aylık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Hayatının bir kısmını yurt dışında geçiren Subaşı, boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. 10 gün önce sevgilisi ile sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Subaşı'nın konuk olduğu programa giderken alyans takması akıllara evlilik iddialarını getirdi.

"GÜNLÜK PROGRAMIMI MELİSA'YA GÖRE YAPIYORUM"

Programda özel hayatından bahseden Şeyma Subaşı şunları söyledi "Herkesin herkese karşı sorumlulukları vardır. İsteyen yanlış anlasın hiç umurumda değil, ben kendini çok seven bir insanım. İstanbul'daki hayatımda tüm işlerimi saat 3'e göre ayarlıyorum. Çünkü o zaman Melisa okuldan çıkmış oluyor.

"HAYATIM OLMASINI İSTEDİĞİM ŞEKİLDE"

Beni ya çok seviyorlar ya hiç sevmiyorlar. Belki umursamaz geliyorum belki maneviyatı güçlü bir insan değilmişim gibi geliyorum. Ben kimseye göre yaşamayacağım. Zaten çok uçuk şeyler yapan biri değilim zaten. Hayatım çok mutlu şekilde ve en olmasını istediğim şekilde devam ediyor."

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı alyans takmaya başladı

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (7)
IIYYY:GERÇEKTEN BIKTIKKKK
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MERAKSIZ:evlenirse nafaka gider. dost hayatı yaşamaya devam şeytan subaşı
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FİZİKÇİ:neredeyse yeni ayrıldın aşk yaşaman tamamda sen bi annesin yatak pozlarını paylaşıp neyi ispatlamaya çalışiıyorsun. bu kızın reklamını yapmaktan bıkmadın mı my net biz bıktıkkkkkkkkkkkkkkkkkk
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İMKANSIZIM:Ne Şeyma imiş arkadaş
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ADSIZ CENGAVER:bu toplumun ahlaki değerlerini yerle bir eden ahlak yoksunları. . .
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ESTAPENTA:Evlenmez aylık 100 dolar var salak mı
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ESPERANZA:aylık 100 dolar ne lan. kadın 125 bin TL aylık nafaka alıyor. aşağı yukarı 16-17 bin dolar yapar. sen ne 100 dolarından bahsediyon.
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