Haberler» Magazin» Haber

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile bir davet katılan Şeyma Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı. Subaşı'nın fotoğrafını görenler "Göbek mi bebek mi?" sorusunu sordu.

19.08.2019 14:24
Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle bir davete katılan Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı.

GÖBEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Giydiği elbisede göbeği çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, "Bebek mi, göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Subaşı ise hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

KIZININ VELAYETİ ACUN'A VERİLDİ

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı var. Ancak Melisa'nın velayeti boşanma davasının ardından baba Acun Ilıcalı'ya devredildi.

Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin

YORUMLAR (3)
ANKARA: Çok önemli bi durum gerçekten...
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MARDİNLİ GALİP: yüzü şişmiş bebek var demekki. sorun o değil. kafir bir adamla evlendi. kur''an da kadınların müslüman olmayan erkeklerle evlenmeleri yasak edilmiş ALLAH tarafından. ya şeyma bunu bile bile evlendi ve dinden çıktı ya da zaten müslüman değildi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GALLERDE YAŞAYAN BİR TÜRK: Para avcıları çoğaldı. 2 sene evli kal ondan sonra boşan nafaka parasıyla geçin. Güzel sistem valla. Buna devlet bir önlem almalı bu bile dolandırıcılığa giriyor ama anlayana işte. .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
14:34   Saraybosna Film Festivali başladı
14:24   Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi?
13:59   Elimi Bırakma dizisinin çekimleri başladı
12:49   Melis Sütşurup'un midesini bulandıran olay ortaya çıktı.
11:31   Tam 24 kilo veren Melis, şimdi 2019 Best Model yarışmasına katılacak
11:31   Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'un ayrılık nedeni ortaya çıktı
11:13   Hüyük Kültür, Sanat ve Gençlik Festivali'nde sanat şöleni yaşandı