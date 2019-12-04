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Guido Senia, Şeyma Subaşı'ya ihanet ettiği yönündeki iddiaları yalanladı

İtalyan DJ Gudio Senia, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kadınla aldattığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bir haber sayfasının paylaşımına cevap veren Senia, "Nasıl aptal olunabiliyor" diyerek herkesi de şaşırttı.

04.12.2019 07:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 07:54

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladığı İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. İhanet iddiasıyla kısa sürede gündemine oturan Senia'dan ilk açıklama geldi.

ŞEYMA'YI ALDATTI MI?

Magagenius isimli magazin sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi.

İHANET İDDİALARINI YALANLADI

Hakkında çıkan haberlere sessiz kalamayan Senia, bir Instagram haber sayfasının kendisiyle alakalı haberine şu cevabı verdi: "Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen."

ÖDÜL TÖRENİNDE DANS ETTİ

Öte yandan ihanete uğradığı iddia edilen Şeyma Subaşı, sessizliğini korumaya devam ediyor. Subaşı, son olarak dün akşam katıldığı ödül töreninin partisinde dans ederken görüntülendi.

Guido Senia'nın Şeyma'ya ihanet ettiği iddia edilen görüntüler

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi tarafından bir Türk kızıyla DubaiŞeyma Subaşı DJ sevgilisi tarafından bir Türk kızıyla Dubai'de aldatıldı

Guido Senia, Şeyma Subaşı'ya ihanet ettiği yönündeki iddiaları yalanladı

Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin


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