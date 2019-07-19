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Guilherme: "Buradaki aile ortamı beni motive ediyor"

Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Guilherme Costa Marques, "Buradaki aile ortamı beni ekstra motive eden bir faktör. Bir kez daha yuvamda kaldığım için çok mutluyum" dedi.

19.07.2019 12:34 Guilherme: "Buradaki aile ortamı beni motive ediyor"
Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Guilherme Costa Marques, "Buradaki aile ortamı beni ekstra motive eden bir faktör. Bir kez daha yuvamda kaldığım için çok mutluyum" dedi.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon gelen ve kısa sürede taraftarın gönlüne giren Guilherme, kulübünde kaldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Malatya'ya çok alıştığını ve yeniden anlaşmasında taraftarın yoğun desteğinin etkili olduğunu kaydeden Guilherme, "Buraya tekrar gelmem konusunda taraftarımıza ve yönetimimize verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Çok istendiğimi görmek beni mutlu etti. Geçen sezon geldiğim kulübümde kısa sürede güzel dostluklar kurdum. Buradaki aile ortamı beni ekstra motive eden bir faktör. Bir kez daha yuvamda kaldığım için çok mutluyum. Şimdi önümüzde Avrupa heyecanı var. Ben inanıyorum ki yeni teknik heyetimiz ve takımızla güzel şeyler yapacağız. Taraftarımız Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bize inansın ve yanımızda olsun" şeklinde konuştu.

Brezilyalı orta saha, bu sezon kendini çok daha iyi hissettiğini ve futbolu özlediğini de belirterek, farklı bir Guilherme izlettireceğinin sözünü verdi. - MALATYA
Kaynak: İHA
Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

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