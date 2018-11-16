Guilherme'den Kasımpaşa'ya Gözdağı!

Guilherme, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ligde geride kalan 12 haftalık süreçte 21 puanla dördüncü sırada yer aldıkları için mutlu olduklarını belirten Guilherme, konsantrasyonlarını bozmadan ilk yarıda kalan 5 haftayı da en iyi şekilde bitirmek istediklerini vurguladı.

Takıma katkı sağladığını düşündüğünü anlatan Guilherme, "Tabii ilk geldiğimde bir şeyleri değiştirmek, katkı sağlamak kolay olmadı. Önce takıma sonra şehre adaptasyon süreci yaşadım. Şimdi bu süreci atlattığımı düşünüyorum. Takım olarak çok çalışıp konsantrasyonumuzu hiç bozmadan olabildiğince takıma katkı sağlamaya devam edeceğim." diye konuştu.

Guilherme, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya kayıpsız girdiklerini hatırlatarak, "Ben kötü şansa inanmıyorum, iyi çalışmaya inanıyorum. Trabzonspor maçına iyi çalıştık ve konsantrasyon sağladık. Bu da galibiyeti getirdi. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçı ve milli takım hedefiyle ilgili soru üzerine Guilherme, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa iyi bir takım. İsim isim baktığınızda maçın kaderini değiştirecek iyi oyuncuları da var. Bizim de kendimize öz güvenimiz geldi. Biz de iyi bir takımız. Sert, zor bir maç olacak ama puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum. Milli takım hedefine gelince ise Brezilyalı her futbolcunun rüyasıdır milli takımına gitmek. Siz de takdir edersiniz ki bu kolay bir iş değil. Ben şimdi çalışmaya devam edeceğim, Allah isterse bir gün belki de orada olurum, bu da beni çok mutlu eder."