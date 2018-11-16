16 Kasım 2018, 17:25
»»

Guilherme'den Kasımpaşa'ya Gözdağı!

Guilherme

Evkur Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmandaki Kasımpaşa maçından puanla döneceklerine inandığını söyledi.

Guilherme, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın  mensuplarına açıklamada bulundu.
Ligde geride kalan 12 haftalık süreçte 21 puanla dördüncü sırada yer  aldıkları için mutlu olduklarını belirten Guilherme, konsantrasyonlarını bozmadan  ilk yarıda kalan 5 haftayı da en iyi şekilde bitirmek istediklerini vurguladı.
Takıma katkı sağladığını düşündüğünü anlatan Guilherme, "Tabii ilk  geldiğimde bir şeyleri değiştirmek, katkı sağlamak kolay olmadı. Önce takıma  sonra şehre adaptasyon süreci yaşadım. Şimdi bu süreci atlattığımı düşünüyorum.  Takım olarak çok çalışıp konsantrasyonumuzu hiç bozmadan olabildiğince takıma  katkı sağlamaya devam edeceğim." diye konuştu.
Guilherme, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya kayıpsız  girdiklerini hatırlatarak, "Ben kötü şansa inanmıyorum, iyi çalışmaya inanıyorum.  Trabzonspor maçına iyi çalıştık ve konsantrasyon sağladık. Bu da galibiyeti  getirdi. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa maçı ve milli takım hedefiyle ilgili soru üzerine Guilherme,  şunları kaydetti:
"Kasımpaşa iyi bir takım. İsim isim baktığınızda maçın kaderini  değiştirecek iyi oyuncuları da var. Bizim de kendimize öz güvenimiz geldi. Biz de  iyi bir takımız. Sert, zor bir maç olacak ama puan ya da puanlarla döneceğimize  inanıyorum. Milli takım hedefine gelince ise Brezilyalı her futbolcunun rüyasıdır  milli takımına gitmek. Siz de takdir edersiniz ki bu kolay bir iş değil. Ben  şimdi çalışmaya devam edeceğim, Allah isterse bir gün belki de orada olurum, bu  da beni çok mutlu eder."
Orduzu,Kasımpaşa

YORUMLAR