18.07.2019 16:08
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Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor'da

Guilherme, iki yıl daha Yeni Malatyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz yıl da kadrosunda kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi iki yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz yıl da kadrosunda kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi iki yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Malatya ekibi, resmi sosyal medya hesabından açıkladığı transferde şu ifadelere yer verdi:
"Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Guilherme Costa Marques, bugün yapılan görüşmeler sonucu 2 yıl kiralık olarak sözleşme imzaladı ve #yineyeniden Yeni Malatyaspor'umuzda. Evine yeniden hoş geldin güzel gülen adam"
Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 35 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 5 gol atıp 7 asist yapma başarısı göstermişti.


Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, Malatya, Evkur, Spor

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