Beşiktaş , Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak oynayan Guilherme'yi kadrosuna kattı. Sporseverlerin ilgisini çeken gelişme sonrası Guilherme kimdir? Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Guilherme kimdir? Guilherme Costa Marques performansı gibi konular merak edilirken Guilherme hakkında araştırmalar yapıldı.
GUİLHERME KİMDİR?
Guilherme Doğum Tarihi: 21 Mayıs 1991
Guilherme Kaç Yaşında: 28 yıl yaşında
Guilherme Doğum Yeri: Três Rios, Rio de Janeiro, Brezilya
Guilherme Boy: 1,74 m
Guilherme Kilo: 70 kg
Guilherme Tam Adı: Guilherme Costa Marques
Guilherme Şu Andaki Takımı: Beşiktaş
Guilherme Eş: Ivy Vasconcelos (e. 2011)
Guilherme (d. 21 Mayıs 1991), Yeni Malatyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 2010 yılında Braga kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı. Guilherme Süper Lig'in 2 yarısı öncesi Beşiktaş'a transfer oldu.
GUİLHERME KULÜP KARİYERİ
2010/ Braga U19
2010/ Braga
2010/ Vizela
2011/ Nraga
2011/ Gil Vİcente
2012/ Braga
2012/ Braga B
2013/ Ole Brasil
2014/ Legia Warszawa
2014/ Ole Brasil
2015/ Legia Warszawa
2018/ Beneveneto
2018/ Yeni Malatyaspor
2020/ Beşiktaş
GUİLHERME PERFORMANSI
GUİLHERME PERFORMANS 19/20: 23 maç, 7 gol, 6 asist, 5 sarı kart
GUİLHERME PERFORMANS 18/19: 35 maç, 5 gol, 7 asist, 10 sarı kart, 1 kırmızı kart
GUİLHERME PERFORMANS 17/18: 34 maç, 7 gol, 4 asist, 5 sarı kart, 1 kırmızı kart
GUİLHERME PERFORMANS 16/17: 41 maç, 7 gol, 8 asist, 12 sarı kart
GUİLHERME PERFORMANS 15/16: 55 maç, 8 gol, 11 sarı asist, 1 sarı kart
GUİLHERME PERFORMANS 14/15: 30 maç, 1 gol, 2 asist, 6 sarı kart
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