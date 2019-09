Guilherme: ligi en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

BtcTurk Yeni Malatyasporlu Guilherme Costa Marques, "Plan olarak bir şey söylemek doğru değil. Sadece her sezon elimden gelen her şeyin iyisini yapacağımı söyleyebilirim" dedi.2018-2019 sezonunda İtalya Seri B takımlarından Benevento Calcio'dan kiralık olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a kiralık olarak gelen Brezilyalı oyuncu, ortaya koyduğu performansla bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Geride kalan sezonun sonunda sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Guilherme Costa Marques, Malatya temsilcisi ile yeniden anlaştı. Haziran 2021'e kadar BtcTurk Yeni Malatyaspor'un formasını giyecek olan Brezilyalı oyuncu, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ikinci senesinin olduğunu hatırlatan Guilherme, "Türk halkının Brezilyalı insanlarla çok ortak özelliği var. Onlar da neşeli, sıcakkanlı onun için ailem buraya çok iyi adapte oldu. Ben de öyle, onun için hiçbir sıkıntı yok" dedi."SERGEN HOCAYLA ÇOK MUTLUYUM"Türkiye'de Erol Bulut'un ardından Sergen Yalçın ile çalıştığını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Tabii ki Sergen hocayla çalıştığım için çok mutluyum. Öncelikle onun futbolculuğunu çok iyi biliyoruz. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Hoca olarak da çok iyi sonuçlar alıyor. Sergen hocanın bize uygulamaya çalıştığı sistem, benim sevdiğim sistemlerden biri çünkü ben topla ayağımda oynamasını seven bir oyuncuyum. Sergen hoca da bizi sürekli buna yöneltiyor ve sadece futbol oynamamıza zorluyor. Benim için çok iyi bir hoca ve sistemi de tamamen bana uygun" diye konuştu."BAZI OYUNCULARIN FEDAKAR OLMASI LAZIM"Guilherme, asıl mevkiinin merkez orta saha olmasına karşın orta alanın sağında ve solunda kendisine verilen görevleri de en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirterek, şunları söyledi: "Portekiz'de ilk profesyonel olduğum zamanlarda da çok pozisyon değiştiriyordum. Sol bek oynamışlığım bile var. Tabii ki her oyuncu belirli bir yerinin olması lazım ama özellikle bizim çok sakat oyuncumuz var, onun için bazı oyuncuların fedakar olması lazım. Bizim takımda da hiçbir zaman öyle bir sorun olmadı. Ama tabii ki benim sevdiğim pozisyonlardan biri de kanat ya da on numara.""ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"Brezilyalı oyuncu, 'gol atmayı mı yoksa asist yapmayı mı seviyor?' sorusuna, "Gol atmak çok faklı bir duygu. Asist yaptığınızda da farklı bir duygu yaşıyorsunuz. Benim ailem 'asist yapmayı, gol atmaktan daha çok seviyorsun' diyor. Çünkü hayatımda öyle bir pozisyon olmuştur ki hep asisti tercih etmişimdir. Tabii ki burada önemli olan asist yapmak ya da gol atmak değil, önemli olan takımın kazanması ve Malatyaspor'un bir yere gelmesi. Sadece ben değil hepimiz öyle düşünüyoruz. Sadece kalenin önüne gelen kahraman olmayacak, o pası veren de, o pastan önce kurtaran da hepimiz kahraman olacağız. Onun için ben öyle bir seçim yapamam. Asist mi, gol mü seçim yapamam" cevabını verdi.Guilherme, Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna ilişkin ise "İyi bir takımımız ve hocamız var. Her zaman ligin ön taraflarında bulunan takımlarından biri olmak istiyoruz. Şimdi bazı şeyleri düşünmek yanlış olur. Ligi en üstte bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" değerlendirmesinde bulundu."ELİMDEN GELEN HER ŞEYİN İYİSİNİ YAPACAĞIM"Brezilyalı oyuncu, kendi performansıyla ilgiliyse şunları söyledi:"Geçen sezon ilk sezonumdu ve iyi bir sezon geçirdim. Şimdide böyle olmasını istiyorum. Tabii geçen sezonki gibi gol ve asistlerle başladım. Plan olarak bir şey söylemek doğru değil sadece her sezon elimden gelen her şeyin iyisini yapacağımı söyleyebilirim."28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Braga, Benevento, Gil Vicente, Legia Warszawa takımlarının formalarını giydi. Guilherme kariyerinde merkez orta sahanın yanı sıra sağ kanat, on numara, sol bek, orta saha sağ, sol kanat ve santrafor mevkilerinde de forma giydi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Guilherme'den görüntülerGuilherme'nin açıklamaları