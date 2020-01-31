Haberler » Spor » Guilherme'nin maliyeti belli oldu - Spor

Guilherme'nin maliyeti belli oldu

Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sözleşmesini feshettiği Brezilyalı futbolcu Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

31.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:32Guilherme'nin maliyeti belli oldu
, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sözleşmesini feshettiği Brezilyalı futbolcu Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği yazıda, Brezilyalı futbolcu Guilherme'nin kiralık transferi için GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'ne 100 bin Euro ödeneceği ifade edildi. Trabzonspor, Guilherme'ye ise bu sezon yıllık 450 bin Euro, önümüzdeki sezon ise 1,1 milyon Euro ödeyecek.

Bordo-mavili kulübün KAP'a bildirdiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir,

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret,2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."


- İstanbul

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 21:52:38