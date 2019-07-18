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Guilherme, sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la yeniden anlaşan Guilherme Costa Marques, sağlık kontrolünden geçti.

18.07.2019 18:33 Guilherme, sağlık kontrolünden geçti
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'la yeniden anlaşan Guilherme Costa Marques, sağlık kontrolünden geçti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, futbolcu Guilherme'nin Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Duyuruda, detaylı kan tetkikleri yapılan Guilherme'nin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Yeni Malatyaspor, Spor

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