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Guilherme, Yeni Malatyasporla sözleşmesini feshetti

Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in Yeni Malatyaspor'dan ayrıldığı bildirildi.

30.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:52Guilherme, Yeni Malatyasporla sözleşmesini feshetti
Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in Yeni Malatyaspor'dan ayrıldığı bildirildi.
Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgi ekranında yer alan bilgide, sarı-siyahlı kulüple 31.05.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Guilherme'nin sözleşmesinin bugün fesih edildiği görüldü.
Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre ise 28 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Geçen sezon Malatya ekibine transfer olan futbolcu, 1,5 sezonda Süper Lig'de 48 maçta forma giyip 10 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.
Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcuları Guilherme Costa Marques ile Trabzonspor'un kendilerinden izin alınmadan transfer görüşmesi yaptığı iddiasıyla tepki göstermişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Yeni Malatyaspor, Türkiye, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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