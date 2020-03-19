Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Guillermo Ochoa'nın 2020 Sezonunda Yaptığı En İyi Kurtarışlar - Spor

Guillermo Ochoa'nın 2020 Sezonunda Yaptığı En İyi Kurtarışlar

Meksikalı deneyimli kaleci Ochoa'nın Club America formasıyla 2020 sezonunda kalesini 9 maçta gole kapattı. Ochoa'nın 2020 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

19.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:00
Meksikalı deneyimli kaleci Ochoa'nın Club America formasıyla 2020 sezonunda kalesini 9 maçta gole kapattı. Ochoa'nın 2020 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Guillermo Ochoa’nın 2020 Sezonunda Yaptığı En İyi Kurtarışlar

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Abdurrahim Albayrak’ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Spor
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Spor
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Spor
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Spor
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye’de üretimi durduracak Spor
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı Spor
Yaşlılar, koronavirüse rağmen banklarda oturmaya devam edince belediye bankları kaldırdı
Loading