Guiness Rekorlar Kitabı'na Giren "Şen Makas" Oyunu Bilecik'te de Sahnelendi

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan ve Amerika'da "En Uzun Süreli Oynanan Oyunu" olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren "Şen Makas" adlı oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı.Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde, Nedim Saban'ın farklı ve yeni yorumuyla sahne alan oyunda; Nurseli İdiz, Veysel Diker, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho gibi usta ve başarılı oyuncular cinayeti çözmeye çalışırken tiyatro severler de büyük bir keyif aldı.Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tiyatro festivalinin bütün güzellikleriyle başladığına vurgu yapan Belediye Başkanı Nihat Can, "Ben öncelikle bizlere böyle keyifli bir gece yaşattıkları için oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tiyatro sanatının güzelliğine inanarak salonlarımızı dolduran seyircilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz de şehir dışında olduğu için bizlerle bir arada olamadı. Onun da sanatçılarımıza ve seyircilerimize selamları vardı. Onları iletiyorum" ifadelerini kullandı."Bizler Bilecik'te çok mutlu olduk"Usta Sanatçı Nurseli İdiz, açıklamasında Bilecik'te olduğu için duyduğu memnuniyeti ifade ederek; "Bilecik Belediyesinin düzenlemiş olduğu bu festivalin tüm güzelliğiyle sürmesini diliyorum. Ancak şuna da önemli ifade etmeliyim. Bilecik'te bizler çok mutlu olduk. Özellikle Belediye Başkanımız Nihat Can'ın öncülüğünde Bilecik Belediyesi tarafından yapılan bu kültür ve kongre merkezi bizleri çok keyiflendirdi. Kulis odaları ve salonları ile gerçekten muhteşemdi. Gerçekten bu oyuncular için çok önemli. Karşılaştığımız en güzel salon ve kulisler diyebilirim. Diğer belediye ve kurumlara da örnek olmasını diliyorum" dedi.Oyuncu Veysel Diker ise yaptığı açıklamada, "Bilecik'te daha önce de oynamıştık. Bilecik gerçekten oyuncusu ve seyircisiyle muhteşemdi. Bir oyuncu ve sanatçı olarak burada olduğum için çok mutluyum. Lütfen bu festivaller her yerde düzenlensin burada olduğu gibi. Belediye Başkanımız Nihat Can ve bütün Bileciklilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Sanatçı Jess Molho ise, oyunun çok keyifli geçtiğini belirterek, "Bilecik'i çok güzel bulduk. Tiyatrosu, salonları ve seyircisiyle gerçekten çok güzel ve keyifliydi. Bu arada Bilecik'in yeşili ve doğasını da çok beğendik. Gündüz gezme şansımız oldu. Burada olmaktan çok mutluyduk. Tiyatro severlere ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, oyun sonunda sanatçılara teşekkür ederek, Bilecik'e ait çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK