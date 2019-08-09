Guinness rekortmeni Isparta'yı salladı

Isparta'nın Şarkikaraağaç beldesinde konser veren Gururbey, milli duyguları kabartan repertuarıyla ayakta alkışlandı. Aynı zamanda terör gazisi olan Gururbey "Yurt içi veya yurt dışı fark etmez ben içinde milli duygularımızı anlatan repertuarımla çıkıyorum. Şarkılarımın sözlerini tercüme ettiren bazı dünya starları ve yabancılar vatan sevgimize hala şaşırıyorlar" dedi. Isparta'nın Şarkikaraağaç beldesindeki konserinde izleyicilerin bir çoğu göz yaşlarına hakim olamazken Gururbey ayakta alkışlandı.

Fatih Kısaparmak yorumuyla dinlediğimiz "Bu Adam Benim Babam" isimli esere Gururbey yorumunu katıp sahnede okuyan usta sanatçı, izleyicinin yoğun alkışı ve ilgisi karşısında konser alanından zorlukla çıkarıldı.