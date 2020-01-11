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Guinness rekortmeni kadın bisikletçi Juliana Buhring İstanbul'da

Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi.

11.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:48Guinness rekortmeni kadın bisikletçi Juliana Buhring İstanbul'da
Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, 'a geldi.
152 günde 29 bin kilometre yol yaparak Guinness Dünya Rekoru kıran Buhring, Üsküdar Bisiklet Peloton Kulübünün davetlisi olarak geldiği İstanbul'da rekor kırdığı dünya turu üzerine söyleşi yaptı.
İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü Başkanı Gürkan Turmuş da katıldı.
Burada açıklamada bulunan Turmuş, Buhring'i İstanbul'a getirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.
İstanbul'u çok sevdiğini belirten Juliana Buhring ise, "İstanbul dünya üzerindeki en iyi şehirlerden biri. Buraya bir kaç kez geldim. İnsanlar harika, yardım sever ve bu hiçbir zaman değişmiyor. Tekrar geldiğim için çok mutluyum ve kesinlikle yine geleceğim." şeklinde konuştu.
Yaptığı dünya turunun zorluklarından bahseden 38 yaşındaki sporcu, "Öleceğimi düşündüğüm zamanlar oldu. Çok zor zamanlar geçirdim. Geceleri dağlarda geçirmek zorunda kaldım. Birçok kez kayboldum ve gittiğim yerlerde yabancılar yardım etti. Çok soğuk ve rüzgarlı havalarda kimsenin olmadığı yerlerde mahsur kalınca neden buradayım diye düşünüyorsun. Mücadele etmek gerekiyor. İlk haftalarda vücudum çok acı çekti. Birkaç kez yaralandım." ifadelerini kullandı.
Juliana Buhring, 2013 yılında Londra - İstanbul arası yapılan yarışa katılan tek kadın olmuştu. 3 bin 420 kilometrelik mesafeyi 12 gün 2 saatte kat eden Buhring, 31 kişinin katıldığı yarışı 9. sırada tamamlamıştı.

İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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