Guinness rekortmeni kadın bisikletçi Juliana Buhring İstanbul'da

Dünya çevresini bisikletle en hızlı geçen ilk kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Juliana Buhring, ilham verici öyküsünü İstanbullularla paylaştı.Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiden önce açılış konuşmasını yapan Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü Başkanı Gürkan Turmuş, bisikletin ulaşım aracı olmasının yanı sıra önemli bir kültür aracı olduğunu söyledi.Turmuş, Juliana Buhring'in hayaline dair bilinmeyenlerin konuşulacağı söyleşinin anlam ve önemine değinerek, "Bizde hayali bir kişi kurar ama kurulduğu andan itibaren o hayal, artık herkesin hayalidir. Önceden kurup gerçekleştirdiğimiz ve şu an içinde bulunduğumuz etkinlik, zamanını bekleyen hayalleri gerçeğe ulaştırmak için zamanından, cebinden ve ailesinden feragat eden dernek mensuplarımız sayesinde olduğu için onları da alkışlıyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.Programın hazırlık sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Turmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bisiklet aynı zamanda bir turizm aracı ve bu amaçla haziranda Üsküdar'dan başlayacak Türk-Alman dostluğu bisiklet turu gerçekleştireceğiz. Böylece Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü ailesi olarak, bisiklete yeni bir soluk getireceğiz.""Disiplinli bir şekilde pedal çevirme süreci beni başarıya götürdü"Açılış konuşmasının ardından sahneye çıkan Buhring, 152 günde 29 bin kilometre yol yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdığını belirterek, Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübünün davetlisi olarak geldiği İstanbul'da rekor kırdığı dünya turu üzerine söyleşisini gerçekleştirdi.Buhring, daha önce İstanbul'a 3 kez geldiğini belirterek, dünyayı bisikletle gezmesinin ardında önemli bir hikaye olduğu ve yeni hikayelerin de başlangıcı olduğu için doğumundan itibaren hayatından anektodlar anlattı.Zorlu bir çocukluk hayatı olduğunu dile getiren Buhring, "Anne babamdan uzak yetiştiğim için her zaman 'Anne-babam beni sevmiyor' diye düşünüyordum. Sürekli 'neden?' diye sorguluyordum ama sorgulamak ve sormak da suçtu. Bu durum da beni 'isyankar' olarak tanımladı ve küçük yaşlarda yazmaya başladım." dedi.Buhring, bisikletle başlayan hikayesinin ise en sevdiği Kanadalı yakın arkadaşının acı kaybıyla başladığını ifade ederek, şunları söyledi:"Arkadaşımı acı bir şekilde kaybetmiştim ve çok büyük bir üzüntü içindeydim. O günlerde 'Beni bu karanlıktan dışarı çıkaracak olan nedir?' diye düşündüm. Arkadaşımın cenaze töreninde tanıştığım bir kız bana 'Şimdi 30 yaşındayım ve yapmak istediklerimi yaptığımdan emin değilim... Sen ne yapmak istersin, bisikletle Kanada'ya geçmek ister miydin?' diye sordu. Ben de internette küçük bir araştırma yaptım ve dünyada bisiklet turu yaparak rekorlar kitabına girildiğini gördüm. Ama bu rekoru kıran bir kadın yoktu ve o gün dünyayı bisikletle gezmeye karar verdim.Benden önce hiçbir kadının dünyayı bisikletle gezmediğini gördüğüm gün ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuruda bulundum. Şartları sordum, bana 168 günde dünyayı gezmeyi başarırsam Guinness Rekorlar Kitabı'na girebileceğimi söylediler. Ben de 'Daha kısa sürede dünyayı gezeceğim.' dedim ve her gün pedal çevirmeye başladım. İyi bir bisiklet edindim ve kendi kendime çalışmaya devam ettim. Disiplinli bir şekilde pedal çevirme süreci beni başarıya götürdü."Programa, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, TURSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Üsküdar Bisiklet Peloton Spor Kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Juliana BuhringJuliana Buhring, 2013 yılında Londra - İstanbul arası yapılan yarışa katılan tek kadın olmuştu.3 bin 420 kilometrelik mesafeyi 12 gün 2 saatte kat eden Buhring, 31 kişinin katıldığı yarışı 9. sırada tamamlamıştı.