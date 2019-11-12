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Guinness resmi hakemi Gemici : "(1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru) 303 bin 150 ağaç ile Tarım...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin belge takdimi törenine katıldı.

12.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:15
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin belge takdimi törenine katıldı. (2)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli : "Dün Guinness rekor denemesine de Çorum'da hep beraber şahitlik ettik. Daha önce Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanla 1 saatte en fazla fidan dikme rekorunu da dün kırarak 3 bin kişinin katılımıyla fidanda Türkiye adına da tescil ettirmiş olduk"
"(Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü) 11 Kasım'da fidan dikenlerin, dikim süresi üç saat içinde ve sonrasında çektikleri fidan diken insan fotoğraflarını da 'gelecegenefesalbum.com' sitesine yüklemelerini söylemiştik. Bu yüklemeler hala devam ediyor. Şu ana kadar gelen yüklemeler bile bize rahatlıkla bir dünya rekoru kırdırabilecek seviyede gibi gözüküyor"
Guinness resmi hakemi Şeyda Subaşı Gemici : "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekorunu şu andan itibaren 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu resmi olarak onaylıyorum"
Guinness resmi hakemi Gemici :

Bekir Pakdemirli, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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