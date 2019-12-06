Haberler » Spor » Guiza: Eşim yüzünden çok küfür yedim - Spor

Guiza: Eşim yüzünden çok küfür yedim

İspanya 3. Lig ekibi Atletico Sanluqueno'da forma giyen Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Daniel Guiza, El Mundo'ya özel bir röportaj verdi ve kariyeri ile ilgili soruları yanıtladı.

06.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:47

2008 yazında 'La Liga gol kralı' apoletiyle Mallorca'dan 'ye 14 milyon euro'luk rekor bonservis karşılığında transfer olan Daniel Güiza, şimdilerde kariyerine 2. Lig B Grubu ekiplerinden Atletico Sanluqueno'da devam ediyor.

39 yaşındaki Güiza, futbol kariyerini El Mundo'ya anlattı. 'nın röportajından öne çıkan noktalar şöyle;

Futbolun bana kazandırdığı en güzel şey, para. Bir de Avrupa Şampiyonası var. Eğitimime devam edemedim, liseyi bitirip futbola başladım. Sabah, akşam idman vardı. Gerçekçi olmak gerekirse, ben de çok çalışmak istemedim.

"MALEZYA'YA ALIŞMAM ZOR OLDU"

Malezya'da 5 ay oynadım, alışmam biraz zor oldu ama güzeldi. Kulübün sahibi prensti. Ben İspanyolca konuşuyordum, prens de biraz İspanyolca biliyordu. Ama çevirmen vardı, yoksa anlayamazdım.

"EŞİM YÜZÜNDEN ÇOK KÜFÜR YEDİM"

Eski eşim Nudia Bermudez nedeniyle taraftarlar bana sürekli sert tezahüratlar yapıyorlardı. 'S... Guiza'sı, nafakanı öde' gibi şeyler de duydum. Bir gün döndüm ve orta parmağımı taraftarlara gösterdim, herkes alkışladı. Güzel bir andı.

"MASTERCHEF İZLİYORUM"

Balık tutmayı seviyorum. Sudan çıkan her şeyi kabul ederim. Televizyonda Masterchef izliyorum. The Walking Dead izliyorum. Kitap adamı değilim. Çok fazla flim izleyebilen bir adam değilim. İzlerken genelde uyuyakalıyorum, sıkılıyorum. Onun yerine maç izlerim.

"SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

40 yaşına gelmeme az kaldı, bu sene bırakacağım. Devam etmem kolay değil. Sonra Cadiz'de ya da Sanluqueno'da ofis işi yaparım.

Guiza: Eşim yüzünden çok küfür yedim

Fenerbahçe, El Mundo, İspanya, Guiza, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:12 Rize'de mutlu bir Brezilyalı: Sasse - Spor
11:12 Yeni Malatyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor - Spor
11:12 10 bin öğrencinin seçmeli dersi judo oldu - Spor
11:09 Altay'da Ali Tandoğan tamam - Spor
11:07 Aykut Kocaman MasterChef'te jüri üyeliği yapacak - Spor
10:28 Galatasaray'da Babel ve Belhanda kavga etti - Spor
10:06 Galatasaray'da Riva Projesi devam ediyor, Florya kapsam dışı bırakıldı - Spor
09:48 Ali Şen: Ali Koç'tan bu sene takımı şampiyon yapmasını bekliyoruz - Spor
09:30 Guiza: Eşim yüzünden çok küfür yedim - Spor
6.12.2019 11:16:44