31.05.2019 13:47
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Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz"

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -10-
Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır"
Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar." Gül: (Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz
Kaynak: AA
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