- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün açıklamaları ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı
Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -10-
Gül: "(Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim) Böyle yanlış uygulamalara fırsat vermeyeceğiz ki yargıya leke gelmesin. Anında gereken yapılmıştır" Adalet Bakanı Gül
: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar."
Kaynak: AA
Anadolu Ajansı
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