Gül Baba Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerine başlıyor

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Gül Baba Vakfı'nın Türkiye 'deki faaliyetlerini Gül Baba Kültür Sanat A.Ş.'nin üstleneceğini belirterek, "Amacımız, Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkileri başta kültürel olmak üzere her alanda geliştirmek olacak." dedi.Avrupa'nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan Gül Baba Türbesi'ni geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Macaristan'da kurulan Gül Baba Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgi vermek ve türbeyi ziyaret etmek amacıyla Macaristan'ın Budapeşte şehrine basın gezisi düzenlendi.Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında Hagyomanyok Haza'da (Macaristan Mirası Evi) düzenlenen toplantıya Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile basın mensupları katıldı.Polat burada yaptığı konuşmada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "Türklerle Macarların soydaş oldukları" ifadesini anımsatarak, "Macarlar burada Türkleri her zaman büyük bir sevgi ve sempatiyle karşılıyor, her zaman iyi ev sahipliği yapıyorlar." diye konuştu.Avrupa'nın tam ortasında bulunan Macaristan'a ilk olarak 30 sene önce geldiklerinde ihracatlarını arttırmak için bir şirket ve lojistik merkezi kurduklarını belirten Polat, bu ülkenin dört yol ağzının tam birleştiği noktada yer aldığını, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere yakın mesafede olduğuna dikkati çekti.Türkiye ile Macaristan arasında 2013 yılında imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasında iki ülke arasında yatırım, ticaret ve turizmin artırılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Polat, "Macaristanla dış ticaret hacmimiz 4-5 sene önce 1.5 milyar dolar civarındaydı, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun açıkladığına göre şu anda 3.6 milyar dolara çıktı. 4 senede yüzde 100'den fazla artırmışız." değerlendirmesini yaptı.Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanlığı görevini de yürüten Adnan Polat, Macaristan'daki yatırımların 80 milyon avrodan 1 milyar avronun üzerine çıktığını, Türkiye ile Macaristan arasındaki uçak seferlerinin haftada 3'ten, günde 5'e çıktığını ve uçaklarda yer bulunamadığını söyledi."Macaristan ile bizim gönül bağımız var"Gül Baba Vakfı'nın çalışmalarına da değinen Polat, "Macaristan ile bizim gönül bağımız var. Yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösterdiğimiz sektörler dolayısıyla buradayız. Türkiye ve Macaristan, geçmişleriyle, değerleriyle, geleceğe bakışlarıyla pek çok ortak noktaya sahip iki kültür, iki ülke." dedi.Gül Baba'nın düşünceleriyle Türk-Macar dostluğunun en kalıcı simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Polat, "Gül Baba Türbesi, yüzyıllar içerisinde defalarca onarılmış ve restore edilmiş. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macaristan Hükumeti arasında 2015 yılında imzalanan protokolle 2016'da başlayan ve yaklaşık iki yıl süren, bugüne kadarki en kapsamlı restorasyon çalışması yapıldı." bilgisini aktardı.Geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımıyla türbenin açılışının yapıldığını anımsatan Polat, "Restorasyon öncesinde türbeyi yılda 3-4 bin kişi ziyaret ederken, açılışından bu yana ayda yaklaşık 10 bini aşkın kişi ziyaret ediyor. Bu da bizim gösterdiğimizin emeğin en büyük karşılığı, inanıyoruz ki bu sayı yakın zamanda katlanarak artacak." değerlendirmesini yaptı.Vakfın Türkiye Temsilciliğinin kuruluşuyla ilgili de bilgi veren Polat, "Gül Baba Vakfı'nın Macaristan'da yürüttüğümüz faaliyetlerini Türkiye'de de aynı şekilde hayata geçirmek için uzun süredir çalışıyorduk. Nihayet çalışmalarımızı tamamladık, yakında faaliyetlerimiz başlıyor. Vakfın, Türkiye'deki faaliyetlerini Gül Baba Kültür Sanat A.Ş. üstlenecek. Amacımız, Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkileri başta kültürel olmak üzere her alanda geliştirmek olacak." diye konuştu.60 milyon avroluk "Duna Pearl" projesiProgramda tanıtımı yapılan 60 milyon avroluk olduğu belirtilen "Duna Pearl" projesiyle ilgili de açıklama yapan Polat, şunları söyledi:"Bugün burada gayrimenkul sektöründeki ilk yurt dışı projemiz Duna Pearl'ü duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz bilgi ve derin tecrübeyi yurt dışındaki projelerimizde kullanıyoruz. Margaret Adası'nın karşısında, bölgenin en büyük parkı Szent Istvan'a komşu konumunda yer alan Duna Pearl, özel tasarlanan konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri'nin kıyısında hayat bulacak."Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren PD Real Estate Development Genel Müdürü Murat Aysan ise "Konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Duna Pearl'de, 200 daire ve 100 odalı iş oteli yer alıyor. Projemizi 2022 Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz." dedi.Türkiye'deki faaliyetleri ve hedeflerini ele alan Gül Baba Kültür Sanat A.Ş. Genel Müdürü Remzi Buharalı ise Türk ve Macar halkı arasında var olan kültürel bağları daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Macaristan ve Türkiye'de halkların buluşmasında en önemli araç olan kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kitap yayınları, paneller ve söyleşilerle Gül Baba adının yaşatılmasına dönük faaliyetlerimize başlıyoruz." ifadesini kullandı.Gül Baba Türbesi ziyaret edildiEtkinlik kapsamında daha sonra Türkiye ve Macaristan hükumetlerinin iş birliğiyle restorasyonu yapılan Gül Baba Türbesi ve bünyesinde yer alan müze gezildi.Ziyaretçilere Gül Baba, türbesi ve vakfın çalışmaları hakkında bilgi verilen programa katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.İki ülke hükumetlerinin eş güdümü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle restore edilen Gül Baba Türbesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın katılımıyla geçen sene açılmıştı.Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.Gül Baba'nın, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği biliniyor. Tarihi kayıtlarda, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldığı, türbesinin ise 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı, hem 16 kişiyi istihdam ettiği komplekste hem de Budapeşte'deki diğer kültürel mekanlarda düzenlediği programların yanı sıra Türk-Macar ilişkilerine katkı sağlamak için çeşitli kültür festivallerine de destek oluyor. Kültür kompleksi şeklinde dizayn edilmiş alanda klasik Osmanlı türbe üslubuna uygun biçimde sekizgen bir yapı olarak kesme taştan inşa edilen türbenin yanındaki binada Gül Baba Müzesi, kültür merkezi, toplantı salonları bulunuyor.