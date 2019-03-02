Gül : "Bugün İtibariyle 315 Bin Suriyeli Misafirimiz Kendi Memleketine Dönmüştür"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Şehitkamil
ilçesinde Cumhur İttifakı seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. (2)
" Türkiye
'de ekonomimizi daha da büyüterek vatandaşımızın cebine giren parayı artıracağız. Annemizin, teyzemizin, babamızın, amcamızın evindeki huzurunu artıracağız. Esnafımızın bereketini, işini daha da artıracağız. İşsiz gencimiz kalmayacak, Türkiye'deki bütün milletimizi ekonomik olarak daha da büyüteceğiz. Türkiye'ye karşı terör örgütleriyle ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz"
"Fırat
Kalkanı Operasyonuyla Türkiye'ye karşı hangi hain saldırı oluyorsa nereden geliyorsa gelsin o saldırıları kaynağında kurutmak için hemen harekete geçtik"
"Türkiye'ye kimse yan gözle bakamayacak. Suriye
'de güvenli alanlar oluştukça da burada Suriyeli misafirlerimiz de ülkelerine dönüyorlar. Bugün itibariyle 315 bin Suriyeli misafirimiz Suriye'de kendi memleketine dönmüştür. Dönüşler başlamıştır. Suriye'de güvenli alanlar oluştukça Suriyeli bütün misafirler, Türkiye'de barındırdığımız, beraber ekmeğimizi bölüştüğümüz tüm Suriyeli misafirlerimiz de ülkelerine dönecekler"
"Asla ama asla, güneyimizde, biz sınır komşusuyuz, Türkiye Cumhuryeti bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyecek"
Abdulhamit Gül, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA