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Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2023'te Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri yönünde söz verdiği iddialarını yalanlamıştı. Gül'e yakın isimlerden Fehmi Koru, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili "Her sorulana, ne kadar saçma olursa olsun, cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

25.09.2019 12:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü 2023'te aday yapmayacağını açıklaması Fehmi Koru'yu sinirlendirdi. Gül'e yakınlığıyla bilinen Koru, kaleme aldığı yazıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için skandal bir ifade kullandı.

İşte Koru'nun yazısındaki ilgili kısım;

"Bu konu bugün gerçekten belli bir çevrenin gündeminde; yeni oluşumlar dışındaki bir çevrenin…'2023'te mi, yoksa daha uygun bir tarihte mi seçime gidelim?' sorusu eşliğinde fikir jimnastiği yapıldığı belli. Bugünden isimler üzerinden bir kamuoyu oluşturma çabasını sezmemek mümkün değil.

Fehmi Koru

"KILIÇDAROĞLU'NA MI SORSAM?"

Yeni oluşum partileşir ve halktan ciddi destek bulursa, ittifaklar denklemi daha başka biçimde de değişebilir. Ben de bu konularda birilerinden cevap vermesini bekleyeceğim, ama kim bugünden dört yıl sonrasıyla ilgili soruya cevap verebilir ki? Yoksa ben de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mı sorsam? O her sorulana, ne kadar saçma olursa olsun, cevap veriyor da ondan."

Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Fehmi Koru, Politika, Güncel

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