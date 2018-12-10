Gül-Kılıçdaroğlu Görüşmesi:  Parti Meseleleri ve Seçimler Söz Konusu Olmamıştır

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:21



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:21

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun ziyaretleriyle ilgili yapılan açıklamada,"Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denildi.Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gelen talepler üzerine yerli ve yabancı ziyaretçileri kabul etmektedir. Bu çerçevede, 1 Ekim 2018 tarihinde Sayın Temel Karamollaoğlu ve 11 Kasım 2018 tarihinde de Kemal Kılıçdaroğlu kendilerini ofisinde ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılır bir durumdur. Bazı basın yayın organları tarafından, birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur"