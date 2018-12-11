Gül-Kılıçdaroğlu Görüşmesiyle İlgili Kulisleri Sallayan İddia: Parti Kuracaklar

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla yaptığı görüşme Ankara'yı hareketlendirmiş ve görüşmede nelerin konuşulduğu merak edilmişti.

Dün Abdullah Gül konuyla ilgili bir açıklama yaparak dünya meselelerini konuştuk dese de bugün Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk köşesinde olayı bambaşka bir tarafa götürdü ve o görüşmede 31 Mart 2019'dan sonra kurulacak bir partinin konuşulduğunu iddia etti.

İşte Hasan Öztürk'ün yazısındaki ilgili kısım;

Pusuda bekleyen "sinsiler" 31 Mart 2019'dan sonra parti kuracakmış. Ama bu tek bir parti değilmiş. 2 parti yoldaymış. Biri bir yerde, "ben buradayım gelsinler" diye bekliyormuş. Diğer bir başka yerde başkalarıyla birlikte çoktan harekete geçmişmiş. Kılıçdaroğlu ile 3.5 saat konuşan 11'nci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, o konuşmanın içeriğiyle ilgili bize bir şey söylemezse 31 Mart 2019'dan sonra kurulacak partiyle ilgili ne konuştunuz diye sorma hakkımız yok mudur acaba?

ABDULLAH GÜL NE DEDİ?

11. Cumhurbaşkanı Ofisi'nden Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeyle ilgili şu açıklama yapıldı: "Bu ziyaretlerde Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır. Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerli ve yabancı siyasetçi ve devlet adamlarınca ziyaret edilmesi, ülkemiz ve dünya meselelerine dair düşüncelerini merak etmeleri gayet tabii ve anlaşılabilir bir durumdur. Bazı basın yayın organları tarafından birçok kişinin de hazır bulunduğu bu tip nezaket ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenilmesi üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur."