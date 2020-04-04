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Gül Nisa, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Gül Nisa Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği 301 lirasını bağışladı.

04.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:01
Sivas 'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Gül Nisa Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği 301 lirasını bağışladı.
Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Gül Nisa Arslan, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak, kumbarasında biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.
Durumun kendisine iletilmesinin ardından Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Gül Nisa'yı evinde ziyaret ederek biriktirdiği 301 lirayı teslim aldı.
Kendisine verilen harçlıkları 1 ay boyunca kumbarasında biriktirdiğini belirten Gül Nisa, "Cumhurbaşkanımız 7 aylık maaşını bağışladı. Ben de biriktirdiğim bu paramı bağışlamak istedim." dedi.
Küçük kızın bu davranışının kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Erdem, "Bu ince davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah yardımını kabul etsin, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak kendi harçlığından biriktirdiği paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini ifade etti. Bizler de kızımızı ziyarete geldik. Bağışını alarak ilgili banka hesabına yatıracağız." diye konuştu.
Erdem, Gül Nisa'ya satranç takımı hediye etti. Gül Nisa, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Şarkışla, Sivas, Güncel

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Gül Nisa, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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