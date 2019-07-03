03.07.2019 09:05
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Gül Sunal, eşi Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı

Gül Sunal, Türk sinemasının komedi ustası eşi Kemal Sunal'ın vefatının 19'uncu yıl dönümünde yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, efsane oyuncunun 19'uncu ölüm yıl dönümünde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Sunal'ın "Acım hala taptaze" paylaşımına başta çocukları Ezo Sunal ve Ali Sunal olmak üzere pek çok yorum geldi.

"FOTOĞRAFI 19 YILDIR CÜZDANIMDA"

Kemal Sunal'ın cenaze töreninde yakalara takılan fotoğrafı paylaşan Gül Sunal, "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuzda yakama iğnelediler... Fotoğraf o günden beri cüzdanımda. Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni..." dedi.

PAYLAŞIMLARI YÜREK BURKTU

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, annesinin paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlayarak "Seni seviyorum babam" notunu yazdı. Sunal'ın kızı Ezo Sunal ise "Babamın ölümsüzlüğü bulduğu gün bugün. 19 yıl sonra 3 yaşında hayranları varsa bunun başka açıklaması olamaz. O ölümsüz... DM kutumu dolduran tüm güzel insanlara ayrıca teşekkürler, biz de kocaman bir aileyiz babamın sayesinde." dedi.

HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Kemal Sunal'ın hayranları Gül Sunal'ın yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yaparak Sunal'ın ölüm günü yaşadıkları acıyı anlattı.

<a class='keyword' href='/gul-sunal/' title='Gül Sunal Haberleri, Gül Sunal Haberi, Gül Sunal Haber'><strong>Gül Sunal</strong></a>, eşi <a class='keyword' href='/kemal-sunal/' title='Kemal Sunal Haberleri, Kemal Sunal Haberi, Kemal Sunal Haber'><strong>Kemal Sunal</strong></a>'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Kemal Sunal, Gül Sunal, Magazin

YORUMLAR (8)
ALİ D.: bir filmi bir insan kaç defa izler hadi diyelim iki veya en fazla üç kere izler bir daha , izlemez sıkılır yarıda bırakır bu güzel insanın bu ülkede aynı filmini 10 - 15 defadan az izleyen kaç insan vardır hatta benim gibi 30-40-50 defa izleyenlerin sayısı da az değildir onu unutmak bizim için bile mümkün değilken bir hayatı paylaştığı eşi için nasıl mümkün olabilsin ALLAH mekanını cennet eylesin ülkem insanını hem güldürdü hem eğitti adını tarihe altın harflerle yazdırdı ruhun şad olsu
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HANİFİ: MEKANI CENNET OLSUN
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MESUT KIZILKAYA: allah rahmet eylesin kral be
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SERKAN: NUR İÇİNDE YAT
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KRALEX: :((( O GÜNLERI COK ÖZLEDIM
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ADINIZI YAZIN: KRAL BE
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ADA: Allah rahmet etsin (güzel insan )
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TARAFTAR: mekanı cennet olsun güzel insan çok severdik yıllar sonra aynı filmleri izleyip gülüyoruz
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