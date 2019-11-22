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Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor

AK Parti'den 42 vekilin istifa ederek yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve Abdullah Gül ile birlikte 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılacağı iddia edildi.

22.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:08

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal'ın 1 'ta 'Siyasetteki bütün alışıldık kalıpları kıran bir vizyon duyacaksınız' söyleminin ardından siyasette taşları yerinden oynatacak bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Yekta Yaktı'nın iddiasına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Bakan Ali Babacan, Demokrat Parti'ye katılacak.

AK PARTİ'DE 42 VEKİL İSTİFA EDECEK

Babacan ve Gül ile birlikte de AK Parti'den 42 milletvekilinin istifa ederek DP'ye katılacağı iddia edildi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da geçtiğimiz hafta il başkanları ile tek tek görüşerek bu bilgiyi paylaştığı öğrenildi.

DP GENEL BAŞKANI GÖREVİ BABACAN'A BIRAKACAK

Bir diğer iddiaya göre ise DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise görevini kongrede Ali Babacan'a bırakacak.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

İYİ PARTİDEN DE KATILIM OLACAK

Öte yandan Merhum Süleyman Demirel'in doktoru ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile İYİ Partili, Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz'ın da Demokrat Parti'ye 1 Aralık'ta katılacağı öne sürüldü.

Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor

Demokrat Parti, AK Parti, Aralık, Politika, Güncel


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