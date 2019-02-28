Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yerel seçim sonrası kurulacağı iddia edilen yeni partiyle ilgili kaleme aldığı yazıda çarpıcı detaylara yer verdi.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın artık 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket etmediğini belirten Takan, " Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekten çok güçlü ve çok seviliyor. Büyük bir sempati var kendisine. Ali Babacan da Batı'da çok seviliyor ve çok güçlü. Bu iki güç yan yana gelecek. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde bir partileşme olacak. Ali Babacan bu işe sıcak bakıyor"ifadelerine yer verdi.

İşte Takan'ın yazısındaki ilgili kısım;

"Geçen bir yazımda 'AK Baba'lardan bahsetmiştim. Ahmet Davutoğlu'nun partileşme çabalarına değinerek AKP içindeki küskün ağır topların Ali Babacan ile bir formül arayışı içinde olduğunu bildirmiştim. Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok. Bu partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden beni de hayrete düşüren bir bilgi aldım. Kaynağımın iddiası; 'Artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor'. Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor. Araları oldukça soğuk. Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül'ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum. Peki, 'abisi' gibi Abdullah Gül'e bağlı olan Ali Babacan'a ne oldu? Kaynağımın belirttiği gibi, onlar arasındaki ilişki de eskisi gibi değil."