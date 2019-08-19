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Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi

HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasına yaptıkları açıklamalarla tepki gösteren Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank isim vermeden tepki gösterdi.

19.08.2019 19:55
Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri'ne kayyum atanması sonrası kararı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank isim vermeden tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınmıştı. Bu karar sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül , Twitter'dan eleştirdi: "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" derken eski başbakan Ahmet Davutoğlu da işlemin 'demokratik sistemin ruhuna aykırı' olduğuna dikkat çekmişti.

Gül ve Davutoğlu'nun bu tutumunu eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar" diyerek eleştirdi.

"ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN DESTEK MESAJI YAYINLIYORLAR"

Bakan Varank, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;"Yıllarca devletin üst kademelerinde bulunup her konuşmalarında sözüm ona devlet adamlığından bahsedenler, bir kere olsun kendi konforlu alanlarından çıkıp risk alamadılar. Bugün de yine birilerine şirin gözükmek adına terör yandaşı belediyeler için destek mesajları yayınlıyorlar. Aslolan, seçme ve seçilme hakkını kullanan vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmaktır. Millet iradesini Kandil'e peşkeş çeken; teröristler adına faaliyet yürüten; terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardan hesap sormak, yasaların, hukukun ve demokrasinin gereğidir."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı kararıyla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, pazartesi sabah saatlerinde görevden alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkan vekili olarak görevlendirildi.

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Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi

Mustafa Varank, Abdullah Gül, Politika, Güncel

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