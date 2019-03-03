Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı konuşulan 'Yeni Bir Parti'ye ait sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapıldı.

DÜMENDE TANIDIK İSİMLER VAR

Geçtiğimiz haftanın ana gündem maddelerinden biri eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve uzun yıllar ekonominin dümeninde bulunmuş eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan gibi artık AK Parti ile arasına mesafe koyduğu sır olmayan isimlerin "yeni parti" için kolları sıvadığı haberleri oldu.

İKİ PARTİ İDDİALARI TEKE DÜŞTÜ

Bir tarafta Abdullah Gül-Ali Babacan ikilisinin, diğer tarafta Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı söyleniyor. Önce "iki parti kurulacak" diye başlayan iddialar daha sonra "tek parti için çalışma yapılıyor" iddialarına dönüştü.

YENİ BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTILAR

Gül, Davutoğlu ve Babacan kanadından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken Yeni Bir Parti'ye ait sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama daha yapıldı.

- Biz; Türkiye'nin tüm renklerini temsil eden, Cumhuriyetimizin temel değerlerini benimseyen, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine bağlı ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz.

- Sayın Vatandaşlarımız, adımıza açılan sahte hesaplardan kadromuzun açıklanması ile ilgili tarihler verildiği görülmektedir. Bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyiniz. 31 Mart öncesinde kesinlikle harekete geçilmeyeceğini saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

- Biz, işçi haklarını savunmak için solcu, milli kültürümüzü savunmak için ülkücü, manevi değerlerimizi savunmak için muhafazakar olmayı gerekli görmeyen, dünyayı tanıyan ve zamanın ruhuna vakıf bir kadroyuz.