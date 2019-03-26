Gül ve Lavantada Konaklamalı Kırsal Turizm Dönemi Başlıyor

Ispartalı turizmciler İsmail-Gökberk Gökdağ çifti, yaptıkları 'Lavanta Villa' projesi ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldıkları destekle yatırıma ön ayak olarak, Mayıs ayında açmaya hazırlandıkları butik otelle ilgili tur operatörleri ve Türkiye'nin önde gelen firma yetkilisi turizmcilere bölgeyi tanıttı. Hayata geçirilmeye hazırlanan konaklama projesi sayesinde hali hazırda 500 bin olan turist sayısının daha da artırılması amaçlanıyor.

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'lik kısmını karşılayan, Türkiye'nin lavanta ihtiyacının da yüzde 80'lik kısmını üreten Isparta'da, kırsal turizmin hız kazanmasıyla birlikte bölgeye konaklama yatırımcıları akın ediyor.

Kentte kısa süre önce sosyal medyada çekilen fotoğrafların binlerce kez beğenilip, paylaşılmasından sonra hız kazanan lavanta ile kentin simgesi halindeki gülün kırsal turizmle ivme kazanması turizm yatırımcılarını da cezbetmeye başladı.

Lavanta ile ün kazanan ve geçen yıl yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde Mayıs ayında gül ile başlayacak kırsal turizm sezonunda artık konaklamalı hizmet de sunulmaya hazırlanılıyor. Hayata geçirilecek proje ile birlikte kente gelen turist sayısının artırılması amaçlanıyor.

Ispartalı turizmciler İsmail Gökdağ ve eşi Gökberk Gökdağ, beraberindeki ortağıyla TKDK'dan aldığı destek ile Kuyucak köyünde butik otel inşa etti.

İlk etapta 24 yatak kapasitesi ile Mayıs ayı başında hizmet vermeye başlayacak olan otelle ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) 4 yönetim kurulu üyesi ile Ankara'daki 42 tur firma temsilcisi ve operatörünü Isparta'da düzenlediği gala yemeğinde bir araya getiren turizmci İsmail - Gökberk Gökdağ çifti, yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kente konuk olan turizmcilere sezon öncesinde bölgeyi gezdiren Gökdağ, misafirlerine Isparta'daki lavanta ve gül bahçeleri, Süleyman Demirel Müzesi, Burdur Gölü ile Lisinia Yaban Hayatını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni tanıttı.

"Konaklamalı turizme ön ayak olmak adına bir çalışma yapmayı amaçladık"

Turizmcilerin bölgedeki potansiyeli birinci gözle görmelerini amaçlayarak böyle bir organizasyon düzenlediklerini kaydeden Gökdağ, "Yaptığımız çalışma belki ilk etapta küçük bir kıvılcımla başlayan butik otel yatırımı gibi gözükebilir. Ancak biz, özellikle Isparta tanıtımı noktasında konaklamalı turizme ön ayak olmak adına bir çalışma yapmayı amaçladık. İlk etapta Ankara'nın tanınmış ve kapsamla 42 tur firması temsilcisi ve operatörlerini şehrimize getirdik. Onlar burada gördüklerini düzenleyecekleri tur programlarına dahil edecekler. Belki aralarından bazıları buraya turizm yatırımı yapma noktasında girişimde bulunacak" dedi.

Kendilerinin yaptığı çalışmada en büyük desteği TKDK'dan aldıklarını ifade eden Gökdağ, 2019 yılı içerisinde yeni projelerinin olduğunu kaydederek sağlanan imkanlar için yetkililere teşekkür etti.

Bitkisel sabun üreticisi The Soap Factory şirketinin CEO'su Hacer Aydın, lavanta'nın kozmetik sanayi için olduğu kadar turizm sektörü için de önemli bir ürün olduğunu hatırlatarak, "Lavanta'yı yenilikçi bakım ürünlerine dönüştürmek kadar ülke tanıtımı amaçlı da kullanmamız gerekiyor. Bu sayede lavantayı ekonomimiz için uzun vadeli bir kazanç kalemi olarak kullanabiliriz" dedi.