Gülaçar'dan 24 Kasım Mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili
Sayın Osman Nuri Gülaçar
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Gülaçar yayımladığı mesajında, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, bizleri bugüne yetiştiren, geleceğimizi şekillendiren ve hayatı okumamıza rehberlik eden değerli öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu aziz mesleği bizlere sevdiren değerli öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Mevlid-i Nebi haftasının mutluluğunu yaşadığımız bu günlerde Peygamber Efendimiz tarafından Medine'ye ilk öğretmen olarak görevlendiren; lüksten, rahatlıktan vazgeçip çileli bir sorumluluk üstlenen Musab Bin Umeyr'den 23 Ekim Van depreminde canları pahasına öğrencisini terk etmeyen öğretmenlerimize yürekten selam ediyoruz. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın da vurgusunu yaptığı 'İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki bizler, eğitim öğretimi öteden beri en öncelikli konularımız arasında telakki ediyoruz.' Bu hedefe yaraşır şekilde mesleğini icra eden vefakar öğretmenlerimize ve nesillerin inşası için ellerinden geleni esirgemeyen ilk öğretmen annelerimize de teşekkürü borç biliyoruz. Bugün vesilesiyle aslında gurur ve mutluluk yaşamaktayım. Çünkü değerli eşim, iki evladım ve kardeşim de birer öğretmen olarak eğitim alanında hizmet vermektedirler. 'Bir öğretmen ebediyete hükmeden insandır. Tesirlerinin nerede biteceği asla bilinmez.' Taze ruhları işleyen, nesillerin mimarı ve gönüllerin fatihi olan, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN
Milletvekili,Van
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:50