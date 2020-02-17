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Gülaçar'dan 'Marangozlar Sitesi' müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi.

17.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:54Gülaçar'dan 'Marangozlar Sitesi' müjdesi
AK Parti Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi.

Açıklamalarda bulunan Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının 2020 yatırım programına alındığını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılacak olan sanayi sitemiz esnafımıza ve tüm Van'ımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Van milletvekillerimiz İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas'a ve Marangozlar Odasına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Osman Nuri Gülaçar, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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